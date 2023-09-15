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АНАЛІТИКА

Нідерланди передали Україні одяг і взуття для військовослужбовиць

Нідерланди передали Україні одяг і взуття для військовослужбовиць

 

Нідерландські військовослужбовці зібрали понад 65 кубометрів одягу, взуття та іншого спорядження для українок, які воюють у складі Збройних Сил України проти російських сил.

Про це, як пише "Європейська правда", в четвер повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

Збір одягу для військовослужбовиць із України на початку березня ініціювала неурядова організація Women & Defence за закликом українського Жіночого ветеранського руху. Пізніше до неї долучились і військовослужбовці Нідерландів.

Серед ключових пріоритетів були форма й бронежилети, які враховують анатомію жіночого тіла, а також інше спорядження. Їх здавали як нідерландські жінки-військові, так і чоловіки, які носять форму та взуття менших за стандартні розмірів.

Нідерланди передали Україні одяг і взуття для військовослужбовиць

 

Під час збору виникла ініціатива постійного забезпечення українських військовослужбовиць - не лише формою, а й предметами побуту. Відтепер із Нідерландів будуть щомісяця відправляти близько 60-70 пакунків із необхідними речами

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен привітала нідерландську ініціативу, яка, за її словами, підкреслює потребу у відповідному спорядженні на передовій в Україні.

"Цим ми покращуємо боєздатність військових, а це дуже важливо з наближенням зими", - підкреслила вона.
 

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