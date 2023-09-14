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АНАЛІТИКА

Сили оборони завдали удару по двох кораблях РФ у Чорному морі

 

Бійці Сил оборони Україні вранці четверга, 14 вересня, завдали удару по двох патрульних кораблях РФ у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Як розповіли у відомстві, удару було завдано по двох патрульних кораблях РФ типу "Василь Биков". Вони отримали певні пошкодження.

"14.09.2023 вранці Сили оборони завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу "Василь Биков" окупаційного флоту РФ у південно-західній частині Чорного моря", - сказано у повідомленні.

Кораблі типу "Василь Биків" - серія російських патрульних кораблів (корветів) 3-го рангу. Вони мають кероване ракетне озброєння ближньої та далекої морської зони. Перші російські кораблі із застосуванням модульної концепції озброєння.

 
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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