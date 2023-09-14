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Сили оборони України отримали 1000 ударних FPV-безпілотників вартістю менше $450
17:25 14.09.2023 |
Фонд зміг зібрати понад 16 млн гривень ($430 000) на купівлю 1000 FPV-дронів. Як бачимо, середня вартість одного безпілотного літального апарату становить приблизно $430. Один такий БПЛА здатний знищити танк вартістю кілька мільйонів доларів.
Тепер благодійна організація спільно з компанією Uklon планує зібрати 50 млн гривень ($1,35 млн) на купівлю 2000 FPV-безпілотників. Середня вартість БПЛА становить $675, проте в цю суму входять станції управління, ретранслятори та навчання операторів.
FPV-дрони застосовують для ураження живої сили, зенітно-ракетних комплексів, реактивних систем залпового вогню, станцій спостереження, радарів і різних типів бронетехніки, включно з танками та гаубицями. Найчастіше безпілотники оснащуються 1 кг вибухівки й можуть атакувати цілі в радіусі менше ніж 10 кг.
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