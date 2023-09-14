Сили оборони України отримали 1000 ударних FPV-безпілотників вартістю менше $450

Благодійний фонд Сергія Притули передав Силам оборони України велику партію безпілотників-камікадзе. Тепер організація збирає кошти на купівлю вдвічі більшої кількості БПЛА.

Фонд зміг зібрати понад 16 млн гривень ($430 000) на купівлю 1000 FPV-дронів. Як бачимо, середня вартість одного безпілотного літального апарату становить приблизно $430. Один такий БПЛА здатний знищити танк вартістю кілька мільйонів доларів.





Тепер благодійна організація спільно з компанією Uklon планує зібрати 50 млн гривень ($1,35 млн) на купівлю 2000 FPV-безпілотників. Середня вартість БПЛА становить $675, проте в цю суму входять станції управління, ретранслятори та навчання операторів.

FPV-дрони застосовують для ураження живої сили, зенітно-ракетних комплексів, реактивних систем залпового вогню, станцій спостереження, радарів і різних типів бронетехніки, включно з танками та гаубицями. Найчастіше безпілотники оснащуються 1 кг вибухівки й можуть атакувати цілі в радіусі менше ніж 10 кг.