Фінансові новини
- |
- 14.09.23
- |
- 18:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Україна отримала британські безпілотники Malloy, які можуть транспортувати вантажі вагою до 180 кг
17:18 14.09.2023 |
Україна отримала безпілотні літальні апарати серії Malloy. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
Дрони можуть використовуватися для швидкої доставки боєприпасів на лінію фронту. В асортименті лондонської компанії Malloy Aeronautics є вантажні безпілотні літальні апарати T150 і T400.
Модель T400 здатна транспортувати вантажі вагою до 180 км на відстань до 70 км. Крейсерська швидкість дрона становить 126 км/год. Сильною стороною є можливість переміщатися в автономному режимі за заданим маршрутом.
Malloy T150 - це зменшений варіант моделі T400. Цей безпілотник має максимальну вантажність близько 70 кг, чого достатньо для транспортування протитанкових ракет Javelin або зенітних ракет Stinger.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міжнародний кримінальний суд відкрив офіс у Києві
|Нацбанк вдруге поспіль знизив облікову ставку - до 20%
|Україна отримає від США ще один грант на $1,25 мільярда
|Україна «Нептунами» знищила ППО в Євпаторії вартістю 1,2 млрд доларів, - джерела
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Соціологія корупції. Чому 77,6% стали новою фобією Банкової
|Сили оборони України отримали 1000 ударних FPV-безпілотників вартістю менше $450
|Україна отримала британські безпілотники Malloy, які можуть транспортувати вантажі вагою до 180 кг
|Міжнародний кримінальний суд відкрив офіс у Києві
|Міністр оборони Швеції: Українські пілоти пройшли підготовку на Gripen
|Махінації з українськими паспортами на пів мільярда: Суд заочно арештував ексміністра охорони здоров'я Степанова
|Україна «Нептунами» знищила ППО в Євпаторії вартістю 1,2 млрд доларів, - джерела
Бізнес
|Volkswagen представив 550-сильний концепт ID.X Performance
|Європу наповнили дешеві китайські електромобілі. ЄС розпочинає розслідування
|Apple Watch Series 9 — чип S9, дисплей яскравістю 2000 ніт та новий жест Double Tap
|Компанія зі США відкрила в Сінгапурі завод із виробництва чипів за $4 млрд
|Dynamic Island для всіх моделей. Apple представила iPhone 15
|Зростання використання ШІ збільшує споживання води для охолодження серверів - дослідження
|США і В'єтнам оголосили про мільярдні угоди в галузі напівпровідників і ШІ