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АНАЛІТИКА

Україна отримала британські безпілотники Malloy, які можуть транспортувати вантажі вагою до 180 кг

 

Україна отримала безпілотні літальні апарати серії Malloy. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Дрони можуть використовуватися для швидкої доставки боєприпасів на лінію фронту. В асортименті лондонської компанії Malloy Aeronautics є вантажні безпілотні літальні апарати T150 і T400.

Модель T400 здатна транспортувати вантажі вагою до 180 км на відстань до 70 км. Крейсерська швидкість дрона становить 126 км/год. Сильною стороною є можливість переміщатися в автономному режимі за заданим маршрутом.

Malloy T150 - це зменшений варіант моделі T400. Цей безпілотник має максимальну вантажність близько 70 кг, чого достатньо для транспортування протитанкових ракет Javelin або зенітних ракет Stinger.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Британія
 

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