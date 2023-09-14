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Міністр оборони Швеції: Українські пілоти пройшли підготовку на Gripen
15:57 14.09.2023 |
Українські пілоти завершили ознайомчу підготовку на шведських винищувачах Gripen.
Про це йдеться у заяві міністра оборони Швеції Пола Йонсона, яку наводить Sveriges Radio, повідомляє "Європейська правда".
"Ознайомча підготовка завершена, і згідно з доповіддю, яку я отримав від Збройних Сил, підготовка пройшла добре", - зазначив шведський міністр.
Ознайомчі навчання включають випробувальні польоти на літаках і тренажерах, а також брифінги для наземного персоналу.
За словами Йонсона, досвід, отриманий під час такої підготовки, стане основою для визначення того, чи є умови для відправки літаків Gripen в Україну.
Під час візиту президента Володимира Зеленського до Швеції обговорювалось надання Україні винищувачів Gripen.
Однак згодом прем'єр-міністр Швеції Ульф Крісстерссон заявив, що його країна сама потребує винищувачів Gripen, зазначивши, що планів їх передання Україні поки немає.
Нещодавно ЗМІ повідомили, що уряд Швеції може дати доручення Збройним силам країни оцінити умови передачі Україні винищувачів Gripen.
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