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Махінації з українськими паспортами на пів мільярда: Суд заочно арештував ексміністра охорони здоров'я Степанова
12:59 14.09.2023 |
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 13 вересня обрав запобіжний захід ексдиректору ДП "Поліграфкомбінат", підозрюваному у привласненні та легалізації пів мільярда гривень, - заочний арешт.
Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"Суд погодився з доводами прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, у липні правоохоронці викрили масштабну схему заволодіння коштами держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" на суму понад 450 млн грн.
Про підозру у цій справі було повідомлено 5 особам: колишньому директору та ексначальнику відділу ДП "Поліграфкомбінат", фізичній особі-пособнику злочину. Також до Естонії направили документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни - директору та менеджеру підконтрольної компанії.
Схема діяла упродовж 2013-2016 років. Відомо, що у 2011-2016 роках ДП "Поліграфкомбінат "Україна" очолював Максим Степанов.
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