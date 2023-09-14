Махінації з українськими паспортами на пів мільярда: Суд заочно арештував ексміністра охорони здоров'я Степанова

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 13 вересня обрав запобіжний захід ексдиректору ДП "Поліграфкомбінат", підозрюваному у привласненні та легалізації пів мільярда гривень, - заочний арешт.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Суд погодився з доводами прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у липні правоохоронці викрили масштабну схему заволодіння коштами держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" на суму понад 450 млн грн.

Про підозру у цій справі було повідомлено 5 особам: колишньому директору та ексначальнику відділу ДП "Поліграфкомбінат", фізичній особі-пособнику злочину. Також до Естонії направили документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни - директору та менеджеру підконтрольної компанії.

Схема діяла упродовж 2013-2016 років. Відомо, що у 2011-2016 роках ДП "Поліграфкомбінат "Україна" очолював Максим Степанов.