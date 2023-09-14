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АНАЛІТИКА

Зеленський приїде до Нью-Йорка наступного тижня - Гутерріш

 

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) наступного тижня, заявив генеральний секретар організації Антоніу Гутерріш у середу, 13 вересня.

У Києві поки офіційно не підтверджували планів Зеленського поїхати на Генасамблею ООН. Якщо це відбудеться, це буде його перший візит до Нью-Йорка після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Радбез ООН проведе засідання щодо України 20 вересня

Очікується, що в штаб-квартирі ООН у США зберуться понад 140 глав держав та урядів. Дебати розпочнуться 19 вересня і триватимуть протягом тижня - до 26 вересня. Однією з тем на полях Генасамблеї ООН стане питання про притягнення Росії до юридичної відповідальності за агресію проти України та вчинені на її території воєнні злочини.

У рамках 78-ї сесії Генасамблеї 20 вересня відбудеться відкрите засідання Ради безпеки ООН, присвячене Україні. За даними ЗМІ, Зеленський візьме особисту участь в Радбезі.

В офісі канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) сьогодні повідомили, що на цьому засіданні він хоче "на очах світової спільноти розповісти про всі жахи війни та масштаби порушень міжнародного права, а також ще раз нагадати про те, що продовольча та енергетична кризи в світі й глобальна інфляція є виключно наслідком російських дій".

Росію в Нью-Йорку представлятиме Лавров

Як очікується, Росію в Нью-Йорку представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров. Як зауважує агентство dpa, вся увага буде прикута до того, чи відбудеться конфронтація між ним і Зеленським у кулуарах Генасамблеї чи на засіданні Радбезу.

Гутерріш уже заявив, що не очікує якогось "дипломатичного прориву". "Я хотів би мати можливість виступити посередником у мирних переговорах, але я думаю, що ми далекі від того, щоб це стало можливим", - сказав генсек ООН.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

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