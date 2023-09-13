ЗСУ атакували бухту Севастополя ракетами Storm Shadow, - Sky News

Україна застосувала британські крилаті ракети Storm Shadow для масштабного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За даними видання, українське та західне джерело повідомили, що для удару по штабу Чорноморського флоту РФ були розгорнуті британські крилаті ракети Storm Shadow.

"Це була Storm Shadow", - повідомило одне з джерел видання.

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