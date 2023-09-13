«Метінвест» виготовив для військових третю партію багі

Для українських військових група "Метінвест" відправила нову партію багі.

У компанії розповіли, що вже передали 37 багі Збройним Силам.

На фронт відправилася третя партія мобільних автівок багі, виготовлених з металопродукції "Метінвест-СМЦ".

Допомога армії надається безплатно в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт".

На запит Оперативного командування "Південь" Метінвест-СМЦ почав відвантажувати свою металопродукцію ще в березні 2023 року.

Тоді компанія передала 3,8 тонни прокату - для перших 10 багі.

Наступні 12 виготовили на початку літа, а нещодавно на лінію вогню поїхала вже третя партія - 15 мініавтівок.

Частина з них слугуватиме бійцям Національної гвардії України.

"На передовій така мобільна техніка для малих бойових груп відіграє важливу роль для виконання бойових завдань нашими захисниками", - розповіли у компанії.

Багі здатні швидко проходити по бездоріжжю та допомагають військовим вести розвідку й оперативно завдавати ударів супротивнику.

У межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" системно забезпечує Сили оборони України різноманітним транспортом.

Нагадаємо, у серпні 2022 року українські волонтери передали на потреби Збройних Сил України десятки багі VOLS.