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АНАЛІТИКА

«Метінвест» виготовив для військових третю партію багі

13:39 13.09.2023 |

Політика

«Метінвест» виготовив для військових третю партію багі

 

Для українських військових група "Метінвест" відправила нову партію багі.

У компанії розповіли, що вже передали 37 багі Збройним Силам.

На фронт відправилася третя партія мобільних автівок багі, виготовлених з металопродукції "Метінвест-СМЦ".

Допомога армії надається безплатно в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт".

На запит Оперативного командування "Південь" Метінвест-СМЦ почав відвантажувати свою металопродукцію ще в березні 2023 року.

Тоді компанія передала 3,8 тонни прокату - для перших 10 багі.

Наступні 12 виготовили на початку літа, а нещодавно на лінію вогню поїхала вже третя партія - 15 мініавтівок.

Частина з них слугуватиме бійцям Національної гвардії України.

«Метінвест» виготовив для військових третю партію багі

 

"На передовій така мобільна техніка для малих бойових груп відіграє важливу роль для виконання бойових завдань нашими захисниками", - розповіли у компанії.

Багі здатні швидко проходити по бездоріжжю та допомагають військовим вести розвідку й оперативно завдавати ударів супротивнику.

У межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" системно забезпечує Сили оборони України різноманітним транспортом.

Нагадаємо, у серпні 2022 року українські волонтери передали на потреби Збройних Сил України десятки багі VOLS.
За матеріалами: Мілітарний
 

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