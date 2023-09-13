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Під Твер'ю дрон атакував завод, що виготовляє унікальну продукцію для авіації та космосу
12:54 13.09.2023 |
Дрон атакував "Редкінський дослідний завод" у Тверській області Росії в середу, 13 вересня, стався вибух. Підприємство займається виробництвом унікальної продукції для авіації та космічної промисловості.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на власні джерела у розвідці.
Зокрема, співрозмовник у ГУР розповів про ще одну сьогоднішню атаку по об'єкту, що займається виробництвом хімічної продукції для авіаційної та космічної промисловості.
"Сьогодні також був удар по "Редкінському дослідному заводу" у Тверській області. Там виробляється децилін - авіаційне паливо. Це була атака БПЛА. Є влучання і є ураження", - сказало джерело.
Реакція в Росії
При цьому, російські Telegram-канали пишуть про те, що нібито "було пошкоджено одну порожню цистерну", а також розбито вікна найближчої будівлі на території заводу. Крім цього, росЗМІ запевняють, що постраждалих немає.
За даними росіян, атака дрону трапилась близько 4 ранку.
"Невідомий БПЛА був нейтралізований над територією заводу. Він упав на території складу, яку у заводу орендує компанія "Спецнефтьпродукт" та вибухнув", - рапортують пропагандисти.
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