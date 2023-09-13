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Фон дер Ляєн: Україна багато зробила на шляху до ЄС, та вступ ґрунтується на заслугах
11:53 13.09.2023 |
Україна досягла великих успіхів на шляху приєднання до Європейського Союзу після отримання статусу кандидата, але повний вступ у ЄС є процесом, що ґрунтується на заслугах.
Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила у своєму щорічному зверненні "Про становище Європейського Союзу", повідомляє "Європейська правда".
"Ми знаємо, що це нелегкий шлях. Вступ до ЄС ґрунтується на заслугах - і комісія завжди буде відстоювати цей принцип. Це вимагає наполегливої праці та лідерства", - сказала фон дер Ляєн.
"Ми бачимо, яких великих успіхів досягла Україна з моменту надання їй статусу кандидата. І ми бачимо рішучість інших країн-кандидатів у проведенні реформ", - додала президентка ЄК.
Фон дер Ляєн також нагадала, що Єврокомісія запропонували додаткові 50 мільярдів євро протягом чотирьох років на інвестиції та реформи в Україні.
"Це допоможе побудувати майбутнє України для відновлення сучасної та процвітаючої країни", - зазначила вона.
Нагадаємо, у своїй промові Фон дер Ляєн оголосила, що Європейська комісія розпочне перегляд політики ЄС та запропонує свої ідеї стосовно того, як повинен функціонувати Європейський Союз, у зв'язку з майбутнім приєднанням до нього нових членів.
Вона також повідомила, що Європейська комісія запропонує продовжити тимчасовий захист для українських громадян, які отримали такий статус у ЄС у зв'язку з повномасштабною війною РФ проти України.
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