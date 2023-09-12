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АНАЛІТИКА

Стефанішина не виключає, що технічно переговори про членство в ЄС не почнуться у 2023 році

 

В українському уряді вірять, що політичне рішення про початок переговорів про вступ до ЄС буде ухвалене до кінця 2023 року, але не виключено, що технічно переговори розпочнуться пізніше.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв'ю польському Onet сказала віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Віцепрем'єрку запитали, чи сподівається вона на початок переговорів про вступ України до ЄС до кінця цього року.

"Як кажуть мої колеги у Брюсселі, рішення почати переговори і власне початок переговорів - це різні речі. Але ми сподіваємося, що у грудні ми почуємо відповідне політичне рішення. Ми розуміємо, що фактичний початок переговорів може суттєво затриматися, а самі переговори можуть тривати роками", - зазначила Стефанішина.

Вона додала, що Україна вже довела, що може швидко проходити той шлях, який інші країни проходили роками.

Раніше Стефанішина заявляла, що Україна до жовтня не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ все одно почнуться.

Також віцепрем'єрка висловлювала впевненість, що Україна буде фактично готовою до членства у ЄС через найближчі два роки, а до вступу у НАТО - навіть раніше.

Ключові теги: ЄС
 

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