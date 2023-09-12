Фінансові новини
- |
- 12.09.23
- |
- 20:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
Rheinmetall передав Україні мобільний польовий госпіталь
17:34 12.09.2023 |
Німецька збройова компанія Rheinmetall передала ЗСУ мобільний польовий госпіталь.
Про це, як пише "Європейська правда", інформує компанія на своєму сайті.
Передача мобільного польового шпиталю відбувалася у два етапи: спочатку десять українських солдатів взяли участь у 14-денному навчальному курсі, щоб навчитися збирати, розбирати та експлуатувати госпіталь. Потім відбулася його офіційна передача Україні у визначеному місці.
Окрім польового госпіталю, Rheinmetall також надав Україні необхідні транспортні засоби. 20 контейнерів були доставлені до місця призначення десятьма автопоїздами з причепами.
Українських військових навчали у Німеччині. Половина з них вже мала медичну освіту, інша половина - попередню технічну підготовку.
Раніше міноборони Німеччини уклало контракт з дочірньою компанією Rheinmetall RMS на поставку госпіталю та пов'язану з ним навчальну підтримку. Вартість замовлення становить близько 9 млн євро.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський наклав вето на закон про електронне декларування
|78% українців вважають, що президент України несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та військових адміністраціях, - опитування
|Rheinmetall поставить Україні ще 40 БМП Marder
|Вперше на українських АЕС завантажили паливо Westinghouse, вироблене спільно з Енергоатомом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Оприлюднені пропозиції президента до ветованого законопроєкту про відновлення декларування
|Аби повністю укомплектувати БЕБ, потрібно збільшити фінансування у 9 разів, - в.о. директора бюро Пащук
|Rheinmetall передав Україні мобільний польовий госпіталь
|Європарламент підтримав механізм оборонних закупівель, від якого виграє і Україна
|Швеція розгляне можливість надання Україні винищувачів Gripen
|НАЗК закликає застосувати право вето також до закону про видалення даних засуджених за корупцію
Бізнес
|Видавець USA Today оновив усі спортивні публікації, в яких помилився АІ-репортер
|Apple витрачає «мільйони доларів на день» на навчання штучного інтелекту - The Information
|Маск минулого року зірвав атаку українських дронів на Чорноморський флот РФ, відключивши Starlink — CNN
|12 із 14 заводів Toyota в Японії зупинилися через брак вільного простору на серверах - випуск машин скоротився на 13 000 одиниць на день
|Вчені виростили модель людського ембріона без сперми та яйцеклітини
|Японія запустила на Місяць перший посадковий модуль
|Apple придбала BIS Record – шведський лейбл класичної музики