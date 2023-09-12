Фінансові новини
- |
- 12.09.23
- |
- 20:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європарламент підтримав механізм оборонних закупівель, від якого виграє і Україна
16:09 12.09.2023 |
Європарламент проголосував за новий механізм, що має на меті стимулювати оборонну промисловість та допомогти країнам модернізувати озброєння.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту.
Законопроєкт був прийнятий 530 голосами проти 66, 32 утрималися. Тепер він потребує формального схвалення Ради ЄС, щоб стати законом.
"Сьогоднішнє голосування знаменує собою історичний момент для оборони ЄС, створюючи перший інструмент Євросоюзу для спільних закупівель країнами-членами. Це допоможе їм поповнити свої запаси, підвищити оперативну сумісність між нашими збройними силами, зміцнити нашу промисловість і сприятиме нашій непохитній підтримці України", - заявив після голосування співдоповідач комітету у закордонних справах Міхаель Галер.
Новий короткостроковий інструмент зі скороченою назвою EDIRPA, вже погоджений з Радою ЄС наприкінці червня, допоможе країнам закривати найбільш термінові оборонні потреби на тлі інтенсивної допомоги Україні, а також має підвищити ефективність і конкурентність європейських виробників.
Європарламент і Рада ЄС домовилися про бюджет на 300 млн євро для фінансування цього інструмента. ЄС вноситиме до 20% на кожну закупівлю від очікуваної вартості контракту про спільну закупівлю - для кожного консорціуму країн-членів та асоційованих країн.
Аби скористатися цими коштами, компанії з контрактами на спільну закупівлю мають базуватися у ЄС або асоційованих країнах (у тому числі країнах Європейської асоціації вільної торгівлі, тобто включаючи Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію).
Країни, які спільно купуватимуть товари військового призначення, також зможуть домовитися купувати їх спільно з Україною та Молдовою.
EDIRPA стане доповненням до Європейського фонду миру, з якого зараз фінансують у тому числі військову допомогу країн-членів для України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський наклав вето на закон про електронне декларування
|78% українців вважають, що президент України несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та військових адміністраціях, - опитування
|Rheinmetall поставить Україні ще 40 БМП Marder
|Вперше на українських АЕС завантажили паливо Westinghouse, вироблене спільно з Енергоатомом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Оприлюднені пропозиції президента до ветованого законопроєкту про відновлення декларування
|Аби повністю укомплектувати БЕБ, потрібно збільшити фінансування у 9 разів, - в.о. директора бюро Пащук
|Rheinmetall передав Україні мобільний польовий госпіталь
|Європарламент підтримав механізм оборонних закупівель, від якого виграє і Україна
|Швеція розгляне можливість надання Україні винищувачів Gripen
|НАЗК закликає застосувати право вето також до закону про видалення даних засуджених за корупцію
Бізнес
|Видавець USA Today оновив усі спортивні публікації, в яких помилився АІ-репортер
|Apple витрачає «мільйони доларів на день» на навчання штучного інтелекту - The Information
|Маск минулого року зірвав атаку українських дронів на Чорноморський флот РФ, відключивши Starlink — CNN
|12 із 14 заводів Toyota в Японії зупинилися через брак вільного простору на серверах - випуск машин скоротився на 13 000 одиниць на день
|Вчені виростили модель людського ембріона без сперми та яйцеклітини
|Японія запустила на Місяць перший посадковий модуль
|Apple придбала BIS Record – шведський лейбл класичної музики