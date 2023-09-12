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Умєров вперше поговорив з міністром оборони США Остіном
10:02 12.09.2023 |
Новий міністр оборони України Рустем Умєров провів першу телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном, повідомило ввечері у понеділок, 11 вересня, українське оборонне відомство.
"Український міністр поінформував американського колегу про останні події на фронті. Сторони обговорили питання надання допомоги у сфері безпеки та оборони від США та пріоритетні потреби України", - йдеться у повідомленні.
Також Умєров і Остін обговорили майбутнє засідання Контактної групи з оборони Україні у форматі "Рамштайн", яке має відбутися наступного тижня в оффлайн-форматі.
"Рустем Умєров подякував США за внесок у перемогу України. Також, міністр оборони України висловив співчуття з нагоди 22-ї річниці 11 вересня. Українці вшановують пам'ять усіх невинних жертв цієї трагедії. У нашому світі немає місця для тероризму", - наголошується у повідомленні.
Відео на тему:
Напередодні президент України Володимир Зеленський також заявив, що планує обговорити з президентом США Джо Байденом надання Україні далекобійних балістичних ракет ATACMS. Він зауважив, що Україна очікує отримати такі ракети уже цієї осені.
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