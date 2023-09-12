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АНАЛІТИКА

Сили оборони України отримали 15 британських бронетранспортерів FV432, CVRT Stormer і CVRT Shielder

Сили оборони України отримали 15 британських бронетранспортерів FV432, CVRT Stormer і CVRT Shielder

 

Сили територіальної оборони Збройних Сил України отримали партію гусеничних бронемашин. Військова техніка була куплена Світовим конгресом українців.

На озброєння Сил територіальної оборони надходить 15 бронемашин британського виробництва. Зокрема, по одному CVRT Shielder та CVRT Stormer, а також 13 одиниць FV432.

Сили оборони України отримали 15 британських бронетранспортерів FV432, CVRT Stormer і CVRT Shielder

 

Світовий конгрес українців передав Силам оборони України два бронетранспортери МТ-ЛБу та 10 вантажних автомобілів ГАЗ-66. Уся техніка пройшла відновлення. Вартість бронетранспортерів і вантажівок склала 68 млн гривень ($1,84 млн).

Перед відправкою на фронт бронетранспортери будуть обладнані приладами нічного бачення українського виробництва. Техніка застосовуватиметься для доставки вантажів, перевезення поранених і переміщення особового складу на передньому краї.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Британія
 

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