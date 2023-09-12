Reuters: Україна може отримати від США ракети великої дальності з касетними боєприпасами

Адміністрація Байдена близька до схвалення поставки в Україну ракет більшої дальності з касетними боєприпасами, заявили четверо американських посадовців Reuters.

Про це агентство повідомило у публікації 12 вересня, пише "Європейська правда".

Після успішного застосування касетних боєприпасів в артилерійських снарядах калібру 155 мм в останні місяці, США розглядають можливість постачання або армійських тактичних ракетних систем ATACMS, які можуть вражати ціль на відстані до 306 км, або керованих реактивних снарядів GMLRS з дальністю польоту 72 кілометри, наповнених касетними бомбами, або обох.

У разі схвалення постачання будь-який з цих варіантів США зможуть швидко доставити в Україну, повідомило агентство.

Наразі Україна має на озброєнні 155-мм артилерію з максимальною дальністю стрільби 29 кілометрів, яка може нести до 48 боєприпасів. ATACMS, що розглядають для пставки, матиме близько 300 або більше боєзарядів.

Ракетна система GMLRS, варіант якої Україна має у своєму арсеналі вже кілька місяців, здатна розсіювати до 404 касетних боєприпасів.

За словами двох співрозмовників, оскільки в боротьбі України з російськими військами спостерігають ознаки прогресу, адміністрація прагне підтримати українських військових у життєво важливий момент.

Білий дім наразі відмовився коментувати повідомлення Reuters.

За словами чотирьох посадовців, рішення про відправку ATACMS або GMLRS з касетними боєприпасами, або і того, і іншого, не є остаточним і все ще може бути скасоване.

Президент України Володимир Зеленський сподівається переконати американського колегу Джо Байдена найближчим часом схвалити рішення про передачу українським військовим далекобійних систем ATACMS, щоб вони отримали їх вже цієї осені.

Видання Financial Times днями повідомило, що президент Байден наближається до ухвалення рішення про передачу Україні ракет ATACMS дальнього радіуса дії.