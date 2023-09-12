Британія передала Україні обладнання для забезпечення безпеки на морі

Гідрографічне управління Великої Британії передало Україні геодезичне обладнання та картографічне програмне забезпечення для забезпечення в морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Британії.

Зазначається, що Державна гідрографічна служба України отримає обладнання на суму 1,6 мільйона фунтів стерлінгів (трохи понад 2 млн доларів).

Воно допоможе забезпечувати безпеку морів навколо України та підтримувати комерційне судноплавство в умовах триваючих російських атак.

Устаткування, що включає в себе два повноцінні однопроменеві ехолоти і дві системи багатопроменевих ехолотів, які будуть використовуватися для проведення гідрографічних досліджень.

Як вони працюють

Під час цих досліджень збираються точні дані про морське дно і морське середовище.

Потім дані можна обробляти і використовувати для створення і підтримки морських карт і навігаційної інформації для забезпечення більш безпечної навігації в цьому районі.

Обладнання дасть змогу створювати навігаційну інформацію та морські карти, що містять інформацію про безпеку. Судна, що прямують через українські води, можуть використовувати це для планування безпечного маршруту, зокрема через будь-який гуманітарний зерновий коридор.

Яку допомогу від Британії ще може отримати Україна

Поряд з обладнанням і програмним забезпеченням Державній гідрографічній службі України було запропоновано навчання на спеціалізованих курсах, які проводять Гідрографічне управління Великої Британії та Королівський флот.

Навчання допоможе розвинути необхідні навички для ефективного використання подарованого обладнання.