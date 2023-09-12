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АНАЛІТИКА

Держдеп каже, що позиція щодо ATACMS для України не змінилась

 

Державний департамент США прокоментував питання можливої передачі Україні далекобійних ракет ATACMS.

Про це йдеться у заяві речника Держдепу США Метью Міллера, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За його словами, на сьогодні немає змін щодо цього питання, хоча Сполучені Штати продовжують його розглядати.

"Ми продовжуємо вести ці переговори з нашими українськими колегами, а також всередині уряду США, але наразі в нас немає позиції, про яку ми можемо оголосити", - зазначив Міллер.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський сподівається переконати американського колегу Джо Байдена найближчим часом схвалити рішення про передачу українським військовим далекобійних систем ATACMS.

Видання Financial Times днями повідомило, що президент Байден наближається до ухвалення рішення про передачу Україні ракет ATACMS дальнього радіуса дії.

Як відомо, Київ давно просить США про ракети ATACMS, що дозволило б Україні завдавати ударів на більшу глибину у російський тил.

Раніше американські ЗМІ неофіційно дізналися, що рішення про ракети ATACMS для України може бути ухвалене найближчим часом і вони можуть увійти в один із наступних пакетів допомоги.
Ключові теги: США
 

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