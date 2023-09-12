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Менеджер Фірташа зміг втекти з України за кордон на наступний день після вироку

23:47 11.09.2023 |

Політика

 

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду оголосила в міжнародний розшук колишнього директора Запорізького титано-магнієвого комбінату (ЗТМК) Володимира Сивака, який втік за кордон наступного ж дня після оголошення вироку у його справі.

Відповідне рішення Апеляційна палата ВАКС ухвалила 6 вересня, повідомляє "Слово і діло".

Прокурор САП просив оголосити Сивака в міжнародний розшук, оскільки той ще 24 грудня 2022 року, тобто наступного дня після оголошення вироку Апеляційної палати ВАКС, виїхав за кордон.

"Клопотання прокурора задовольнити. Оголосити міжнародний розшук обвинуваченого (Володимира Сивака, - ред.). Контроль за виконанням вказаної ухвали покласти на прокурора САП, який здійснює підтримання державного обвинувачення у кримінальному провадженні. Кримінальне провадження зупинити до розшуку", - йдеться в рішенні.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2022 року Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення суду першої інстанції, який виправдав Сивака у справі про розтрату коштів підприємства на суму майже 500 млн грн. Судді визнали його винуватим у зловживанні службовим становищем, що завдало збитків на 18,62 млн грн, і призначили Сиваку покарання у вигляді 3,5 років позбавлення волі, але запобіжний захід не обрали, тож він залишався на свободі.

Захист подав скаргу на це рішення. І у липні 2023 року Верховний Суду задовольнив скаргу частково, скасував вирок Апеляційної палати ВАКС і призначив новий розгляд справи в апеляційній інстанції. На думку Верховного Суду, судді вишли за межі висунутого обвинувачення та змінили обвинувачення з частини 5 статті 191 ККУ (розтрата) на ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання службовим становищем).

Нагадаємо, ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" було створено у 2013 році державою в особі Фонду держмайна (володіє 51% статутного капіталу) та кіпрською компанією Tolexis Trading Limited (49%), яка пов'язана із Дмитром Фірташем. Остання зобов'язалася сплатити борги держпідприємства, на основі якого було створено ТОВ, та інвестувати $110 млн у впровадження на виробництві передових технологій та обладнання.

Однак, як з'ясувало слідство, більшість із залучених інвестицій було витрачено на погашення раніше створених боргів ДП "ЗТМК" перед кредиторами, пов'язаними з Group DF Фірташа. Надалі ці кошти виведено з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм. При цьому на модернізацію виробництва, що було головною метою створення підприємства з недержавною часткою, фактично було спрямовано лише 20 млн грн.

Директором ТОВ "ЗТМК" з 2010 року був Володимир Сивак. До цього Сивак обіймав посаду заступника голови правління - комерційного директора найбільшого виробника кальцинованої соди в Україні - "Кримського содового заводу", підконтрольного Group DF Дмитра Фірташа.

НАБУ затримало Володимира Сивака у вересні 2016 року за підозрою у розтраті 492 млн грн компанії-співвласника комбінату Tolexis Trading Limited, які мали піти на розвиток підприємства, а були витрачені на погашення його боргів, що компанія-інвестор мала зробити самостійно.

Проте Заводський суд Запорізької області у травні 2019 року ухвалив виправдувальний вирок у справі Володимира Сивака про розтрату 492 млн грн. У січні 2021 року рішенням Апеляційної палати ВАКС вирок суду першої інстанції залишено без змін. Однак Верховний Суд у листопаді 2021 року частково задовольнив касаційну скаргу САП та скерував обвинувальний акт стосовно Сивака на новий розгляд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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