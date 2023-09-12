Новий посол Британії розпочав роботу в Україні

Новий посол Британії Мартін Гарріс розпочав роботу в Україні та вручив копії вірчих грамот в МЗС України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Зазначається, що 11 вересня заступник голови МЗС Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Британії.

Політики обговорили співробітництво між Україною та Британією, обмінялися думками щодо конкретних кроків з поглиблення взаємодії в контексті курсу України на набуття членства в НАТО, а також реалізації міжнародних ініціатив на підтримку нашої держави.

Вони також приділили увагу питанню посилення санкційного тиску на Росію та функціонуванню Чорноморської "зернової ініціативи" для забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

Заступник міністра подякував уряду і народу Британії за вагому підтримку України та зміцнення обороноздатності нашої країни в контексті протидії російській агресії.