Умєров хоче запровадити посаду військового омбудсмена

У Збройних Силах України з'явиться нова посада - військовий омбудсмен. Він займатиметься військовими потребами народу та захисників.

На цьому наголосив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Ялтинської європейської стратегії".

"Ми зосередимося на людських життях, ми зосередимося на наших людях. І саме тому ми, ймовірно, введемо нову посаду військового омбудсмена, яка займатиметься військовими потребами народу та наших воїнів", - заявив Умєров.

За його словами, Україна має започаткувати нову філософію ставлення до військових і зробити все можливе, щоб вони були забезпечені всім необхідним - зброєю, оснащенням, формою, їжею, засобами захисту, медичним обслуговуванням, освітою, підготовкою та всім іншим.

"Наша армія одна з найбільших, найсильніших і вмотивованих у світі. Оскільки знаємо, за що ми боремося і боремося - за наших людей, наші будинки, нашу свободу. Українська армія жертвує своїм життям за цінності свободи", - додав міністр оборони України.