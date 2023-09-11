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АНАЛІТИКА

Японія передасть Україні 24 вантажівки-крани для допомоги в розмінуванні та два трансформатори

 

Міністр закордонних справ Японії Хаяші Йошімаса анонсував передачу Україні 24 вантажівок-кранів для допомоги в очищенні території від боєприпасів, що не розірвалися, а також двох потужних трансформаторів у межах підготовки до зими.

"Минулого року російські атаки на інфраструктуру змусили жити українців без електрики та опалення. У цьому контексті дуже важливо добре підготуватися до зими. Я повідомив, що Японія передає два великі трансформатори до кінця вересня як допомогу. Також сьогодні відбудеться церемонія передачі 24 вантажівок із кранами для допомоги в очищенні території від боєприпасів", - сказав він на спільній пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Крім того, він повідомив, що японський уряд вирішив відновити роботу офісу Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) в Києві найближчим часом.

Також Хаяші Йошімаса привітав зусилля України щодо встановлення довгострокового миру в країні, що включає зокрема Формулу миру президента Зеленського.

"Ми домовилися з міністром Кулебою, що Україна і Японія працюватимуть разом, щоб закликати міжнародну спільноту, включно з Глобальним Півднем, для досягнення цієї мети", - сказав глава МЗС Японії.

Крім цього, він зазначив, що під час сьогоднішньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським вони домовилися про початок переговорів щодо окремого двостороннього документа між Україною та Японією на основі спільної Декларації G7 про підтримку України.

"Ми координуватимемо, щоб перший раунд консультацій відбувся якомога швидше", - сказав глава відомства.

Японський міністр також повідомив, що відвідав місто Буча в Київській області.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Японія
 

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