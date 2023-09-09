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АНАЛІТИКА

Британська компанія планує за кілька місяців виробляти в Україні запчастини для гаубиць

 

Британська компанія BAE Systems може розпочати виробництво в Україні запасних частин для легкої артилерії вже протягом декількох місяців.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив виконавчий директор компанії Чарльз Вудберн, повідомляє Financial Times.

За його словами, виробництво запчастин для 105-мм легкої гармати від BAE можуть розпочати на українських потужностях "за кілька місяців", і це перший раз, коли компанія назвала конкретні терміни.

Як зазначають у компанії, виробництво легкої гармати розглядається як потенційний попередник для виготовлення інших більш складних видів озброєнь, але рішення про те, чи будувати завод і коли це робити, займе певний час.

Раніше повідомлялося, що BAE Systems відкрила офіс в Україні для виробництва гаубиці L119, яка має калібр 105 мм натівського стандарту.

Українські військові вже користуються зброєю від BAE Systems: це артилерійські системи М777 та L119, САУ M109, БМП CV-90 та Bradley, а також танки Challenger.

Перед цим повідомлялося, що Фінляндія починає вивчати можливість виробництва власної бронетехніки в Україні у відповідь на прохання українського президента Володимира Зеленського, висловлене в середу.

Раніше український президент приїздив до Швеції, де зустрівся з премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном, під час яких сторони домовились про локалізацію виробництва шведських бойових машин піхоти CV-90.
Ключові теги: Британія
 

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