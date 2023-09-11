Компромісна заява G20 про Україну має допомогти посилити тиск на РФ, - FT

"Компромісна" підсумкова заява саміту країн "Великої двадцятки" має допомогти країнам-союзникам України переконати країни, що розвиваються, посилити тиск на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

На думку кількох джерел у дипломатичних колах, підсумкова заява саміту країн G20 створює можливість залучити країни, що розвиваються, до тиску на Москву, щоб вона припинила війну, оскільки "партнери з переговорів тепер повернуться до своїх столиць з обіцянками гарантувати територіальну цілісність України".

Повідомляється, що саме з таких міркувань США, країни Євросоюзу та інші союзники України погодилися виключити із комюніке пряме засудження агресії Росії.

Підписання документа всіма учасниками, на думку джерел видання, сприймається країнами Заходу як "обіцянка всіх 20 держав, включаючи Росію та Китай, поважати територіальну цілісність та працювати у напрямку справедливого світу для України".