Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шольц назвав підсумкову декларацію G20 «успіхом»

 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) розцінює як "успішну" ухвалену на саміті Великої двадцятки (G20) в Індії підсумкову декларацію. Відповідну заяву Шольц зробив у суботу, 9 вересня, під час пресконференції на полях зустрічі. Так, керівник німецького уряду вказав на важливість з огляду на війну Росії проти України включення в текст декларації пункту про необхідність збереження "територіальної цілісності" всіх країн.

Для нього стало успіхом те, "що врешті-решт Росія відмовилася від свого спротиву такому рішенню, просто тому, що всі інші рухалися в цьому напрямку", цитує Шольца інформагенція dpa.

"Досі ми мали дуже успішне засідання G20, - цитує Шольца AFP. - Успішне, адже багато чого з того, що багато хто вважав неможливим, вдалося досягти".

Київ каже, що G20 немає чим пишатися

Нагадаємо, цього дня міністерство закордонних справ України розкритикувало текст підсумкової декларації учасників саміту G20. В частині щодо агресії Росії проти України Великій двадцятці немає чим пишатися - відреагувало українське дипломатичне відомство.

"Очевидно, що участь української сторони дозволила б учасникам краще зрозуміти ситуацію. Принцип "нічого про Україну без України" залишається ключовим як ніколи", - написав у Facebook речник МЗС України й подякував тим партнерам, "які намагалися включити в текст сильні формулювання".

Раніше цього дня учасники саміту погодили текст підсумкового документа. Сама заява містить компромісні формулювання щодо війни Росії проти України. Зокрема, Росії вдалося уникнути формулювань, які прямо засуджували б її агресію. Натомість декларація закликає утримуватися від зазіхань на територіальну цілісність чи політичну незалежність тієї, чи іншої держави, посилаючись на Статут ООН.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Німечина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1247
  0,0220
 0,06

Курс обміну валют на 08.09.23, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3815  0,07 0,20 38,1378  0,11 0,28
EUR 40,1604  0,05 0,12 41,1341  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на 08.09.23, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес