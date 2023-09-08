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Румунія і США організовують багатонаціональні навчання «Sea Breeze 2» за участю українських військовослужбовців
22:25 08.09.2023 |
Військово-морські сили Румунії та США організовують багатонаціональні навчання "Sea Breeze 23.3", які пройдуть з 11 по 15 вересня в Чорному морі і дельті Дунаю.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ВМС Румунії.
У навчаннях також візьмуть участь військовослужбовці з Болгарії, Франції, Великої Британії, Туреччини та України.
Основною метою проведення навчань є розвиток оперативної і тактичної сумісності між країнами-учасницями у сфері протидії вибухонебезпечним предметам, зокрема, морським мінам з метою забезпечення свободи судноплавства.
Від ВМС Румунії в навчаннях будуть задіяні морський земснаряд Sublocotenent Alexandru Axente, швидкохідний водолазний корабель Venus, бронекатер Posada, три бронетранспортери-амфібії, штурмові катери та інші плавзасоби, а також фахівці зі знешкодження вибухових пристроїв, морські піхотинці та штабні офіцери.
Від США в навчаннях візьмуть участь морський патрульно-розвідувальний літак Poseidon, водолази-сапери з катерами та спеціальною технікою, а від інших країн-учасниць - водолази, фахівці зі знешкодження вибухових пристроїв і штабні офіцери.
Ситуація у Чорному морі та на Дунаї залишається напруженою через російські провокації. Війська РФ систематично обстрілюють українські порти на Дунаї та блокують судноплавство у Чорному морі.
Нагадаємо, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.
Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони Румунії підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.
Президент Румунії Клаус Йоганніс після цього заявив про необхідність термінового розслідування та що у разі підтвердження, що це фрагменти "Шахеда", Румунія вважатиме ситуацію "абсолютно неприйнятною".
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