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АНАЛІТИКА

Перші 10 танків Leopard 1 від Данії, ФРН і Нідерландів доставлено в Україну - данське Міноборони

 

Партія танків Leopard 1, виділених Данією, ФРН і Нідерландами на допомогу Києву, прибула в Україну, повідомляють західні ЗМІ з посиланням на данське Міноборони в п'ятницю.

"Перші 10 танків прибули в Україну. І в дорозі їх іще більше", - йдеться в заяві відомства.

У Міноборони зазначили, що ще 10 танків прибули із заводу для подальшого постачання Україні. Данські військовослужбовці навчають на території Німеччини українських військових використовувати цю техніку.

У лютому повідомлялося, що Німеччина, Данія і Нідерланди постачатимуть Leopard 1 Україні. Видання "Шпігель" інформувало, що влада Німеччини дала згоду на передачу Україні 178 танків Leopard 1 німецького виробництва.

Танк Leopard 1 виробляли з 1965 до 1984 року, він був на озброєнні ФРН до 2010 року. Понад десяток країн досі мають його у складі своїх збройних сил. Танк постійно модернізують. Загалом випустили понад 4,7 тис. танків цієї моделі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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