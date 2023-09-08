Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кількість українців зі статусом тимчасового захисту в ЄС перевищила 4 млн осіб — Євростат

Кількість українців зі статусом тимчасового захисту в ЄС перевищила 4 млн осіб — Євростат

 

Понад 4,1 мільйона людей, які залишили Україну після російського вторгнення, мали статус тимчасового захисту у країнах ЄС станом на 31 липня 2023 року. Про це повідомляє Євростат.

З них - 98% українців. На кінець квітня статус тимчасового захисту в ЄС мали 3,9 млн осіб.

Основними країнами ЄС, які прийняли українців і надали статус тимчасового захисту, стали Німеччина (1,15 млн осіб, 28% від загальної кількості), Польща (971 080, 24%) та Чехія (357 540, 9%).

Проти кінця червня 2023 року кількість бенефіціарів тимчасового захисту від України в ЄС збільшилась на 45 915 (+1,1%). Найбільше абсолютне зростання спостерігалося в Німеччині (+20 445, +1,8%), Чехії (+8400, +2,5%) та Нідерландах (+3515, +2,9%).

У двох країнах спостерігалося зниження кількості людей, які перебувають під тимчасовим захистом: Польща (-6660, -0,7%) та Латвія (-1760, -4,2%).

Якщо порівнювати населення кожного члена ЄС, найбільша кількість одержувачів тимчасового захисту на тисячу осіб спостерігалася у Чехії (33), Польщі (26,4), Естонії (25,9), Болгарії (25,3) та Литві (25), тоді як відповідний показник на рівні ЄС дорівнював 9,2 на тисячу осіб.

Дорослі жінки становили майже половину (46,6%) отримувачів тимчасового захисту у ЄС. Діти становили трохи більше третини (34,2%), а дорослі чоловіки становили менш як п'яту частину (19,2%) від загальної кількості.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1467
  0,1389
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3815  0,07 0,20 38,1378  0,11 0,28
EUR 40,1604  0,05 0,12 41,1341  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес