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Кількість українців зі статусом тимчасового захисту в ЄС перевищила 4 млн осіб — Євростат
13:55 08.09.2023 |
Понад 4,1 мільйона людей, які залишили Україну після російського вторгнення, мали статус тимчасового захисту у країнах ЄС станом на 31 липня 2023 року. Про це повідомляє Євростат.
З них - 98% українців. На кінець квітня статус тимчасового захисту в ЄС мали 3,9 млн осіб.
Основними країнами ЄС, які прийняли українців і надали статус тимчасового захисту, стали Німеччина (1,15 млн осіб, 28% від загальної кількості), Польща (971 080, 24%) та Чехія (357 540, 9%).
Проти кінця червня 2023 року кількість бенефіціарів тимчасового захисту від України в ЄС збільшилась на 45 915 (+1,1%). Найбільше абсолютне зростання спостерігалося в Німеччині (+20 445, +1,8%), Чехії (+8400, +2,5%) та Нідерландах (+3515, +2,9%).
У двох країнах спостерігалося зниження кількості людей, які перебувають під тимчасовим захистом: Польща (-6660, -0,7%) та Латвія (-1760, -4,2%).
Якщо порівнювати населення кожного члена ЄС, найбільша кількість одержувачів тимчасового захисту на тисячу осіб спостерігалася у Чехії (33), Польщі (26,4), Естонії (25,9), Болгарії (25,3) та Литві (25), тоді як відповідний показник на рівні ЄС дорівнював 9,2 на тисячу осіб.
Дорослі жінки становили майже половину (46,6%) отримувачів тимчасового захисту у ЄС. Діти становили трохи більше третини (34,2%), а дорослі чоловіки становили менш як п'яту частину (19,2%) від загальної кількості.
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