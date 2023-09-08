Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Британія збирає саміт щодо чорноморської блокади з боку РФ

 

Великобританія проведе глобальний саміт з питань продовольчої безпеки в листопаді, щоб підтримати країни, які стикаються з наслідками російської зернової блокади Чорного моря, повідомляє агентство Reuters у п'ятницю, 8 вересня.

Прем'єр-міністр країни Ріші Сунак публічно оголосить про плани на саміті лідерів Великої двадцятки (G20), який пройде 9-10 вересня в Індії. Як зазначили на Даунінг-стріт, він звернеться до світових лідерів з закликом дати зрозуміти президенту РФ Володимиру Путіну, що вихід з Чорноморської зернової ініціативи посилив глобальну ізоляцію Росії.

Перед відправленням в Індію британський прем'єр заявив журналістам, що поки Путін знову пропускає саміт G20, решта членів працюватиме над "розгрібанням завалів путінської руйнації". "Це починається з подолання жахливих глобальних наслідків удушення Путіним найбільш важливих ресурсів, в тому числі його блокади і нападів на українське зерно", - наголосив Сунак.

Британія спостерігатиме за Росією в Чорному морі

Саміт з питань продовольчої безпеки відбудеться в Лондоні 20 листопада. Як наголошують в офісі Сунака, він об'єднає уряди, міжнародні організації та компанії задля посилення продовольчої безпеки та боротьби з голодом.

Крім того, там додали, що Британія використовуватиме військову розвідку та спостереження для моніторингу російської активності в Чорному морі, щоб запобігти будь-яким російським ударам по цивільних суднах, що перевозять зерно.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1467
  0,1389
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3815  0,07 0,20 38,1378  0,11 0,28
EUR 40,1604  0,05 0,12 41,1341  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес