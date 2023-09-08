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Перша гуманітарна допомога від Вірменії: стало відомо, що отримала Україна
09:40 08.09.2023 |
Вірменія передала Україні першу гуманітарну допомогу від початку повномасштабного вторгнення Росії. Наша країна отримала понад тисячу смартфонів, ноутбуків та планшетів для школярів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України у Facebook.
У відомстві наголосили, що допомогу привезла дружина прем'єр-міністра Вірменії Анна Акопян.
"Ці гаджети передусім призначені для дітей у тих областях, де найбільше шкіл працюють в онлайн-режимі. Це діти, яким довелося залишити будинок через бойові дії, діти з інвалідністю, діти з малозабезпечених сімей або діти, позбавлені батьківського піклування", - уточнюють у МОН.
На кожну з цих областей призначили порівну девайсів - по 80 ноутбуків/планшетів та 68 смартфонів. Ноутбуки та планшети передадуть у розпорядження навчальних закладів, а смартфони - як персональні подарунки учням закладів професійно-технічної освіти з малозабезпечених сімей.
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