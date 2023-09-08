Закупівля одягу для ЗСУ: у Мін’юсті заперечили, що затягують з наказом Міноборони

У Міністерстві юстиції заявили, що інформація про нібито затягування міністерством погодження наказу Міноборони щодо перевірки якості та технічних умов перед закупівлею одягу для Збройних Сил України не відповідає дійсності.

Про це повідомляється на сторінці Мін'юсту в Фейсбуці, передає Укрінформ.

"У мережі шириться інформація про нібито затягування Міністерством юстиції України погодження наказу Міноборони щодо перевірки якості та технічних умов перед закупівлею одягу для ЗСУ, а також важливості перевірки його якості під час приймання речового майна. Міністерство юстиції України офіційно повідомляє, що вказана інформація не відповідає дійсності. Закликаємо усіх не маніпулювати фейковою інформацією, а послуговуватись виключно дійсними, достовірними та підтвердженими фактами", - ідеться в повідомленні.

У міністерстві наголошують, що "жодні нормативно-правові акти Міністерства оборони України з порушеного питання протягом останніх двох місяців поточного року на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України не подавались та, відповідно, станом на 07 вересня 2023 року не перебувають на розгляді в Міністерстві юстиції України".

Водночас зазначається, що процедуру здійснення контролю за якістю речового майна органом військового управління, який уповноважений на здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається централізовано для потреб ЗСУ, за укладеними Міноборони договорами про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби із суб'єктами господарювання, які постачають речове майно для потреб ЗСУ, на сьогодні визначено Порядком здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається для потреб Збройних Сил України, затвердженим наказом Міноборони від 19 липня 2017 року № 375, зареєстрованим в Мін'юсті 1 грудня 2017 року за № 1461/31329.

У міністерстві інформують, що до цього нормативно-правового акта згідно з наказом Міноборони від 6 вересня 2022 року № 262 «Про внесення змін до Порядку здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається для потреб Збройних Сил України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції 12 вересня 2022 року за № 1039/38375 (враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства оборони України від 16 вересня 2022 року № 281 «Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 06 вересня 2022 року № 262»), було внесено відповідні зміни в частині спрощення механізму здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається до ЗСУ під час дії правового режиму воєнного стану в Україні.

"Інші зміни до наказу Міністерства оборони України від 19 липня 2017 року № 375 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається для потреб Збройних Сил України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2017 року за № 1461/31329, Міністерством оборони України на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України не подавались", - підкреслюють у міністерстві.

Раніше член Громадської антикорупційної ради Міністерства оборони України Дана Ярова у Фейсбуці заявила, що Міністерство юстиції гальмує закупівлю якісної зимової форми для Збройних Сил України.