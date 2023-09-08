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АНАЛІТИКА

Україна внесла до списку спонсорів війни найбільшого турецького виробника скла

 

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни турецьку Sisecam Group. Компанія продовжує вести бізнес в Росії й залишається найбільшим у РФ експортером у своїй галузі, повідомляє пресслужба агентства.

З початку російської агресії, з 2014 року, Sisecam Flat Glass виробляє архітектурно-будівельне та автомобільне скло в Росії на заводі "Алабуга" в Республіці Татарстан.

У Росії консолідовані обсяги виробництва листового скла, склотари та посуду зі скла компанії Sisecam перевищують 1,5 млн тонн на рік, а загальні обсяги інвестицій - понад $1,25 млрд. Компанія забезпечує робочі місця для 3414 працівників на своїх заводах у Росії.

Дочірні компанії Sisecam Group, які виготовляють листове скло, посуд зі скла та скляної тари, за 2022 рік сплатили податків у РФ більш ніж на $11,2 млн.

Керівництво Sisecam Group не озвучувало позицію щодо засудження війни Росії проти України.

Sisecam Group - друга у світі компанія за обсягами виробництва скляного посуду, п'ята серед виробників скляної тари та листового скла, а також світовий лідер у виробництві кальцинованої соди та хімічних речовин на основі хрому. Дохід Sisecam за 2022 рік збільшився до $3,6 млрд, чистий прибуток - до $740 млн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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