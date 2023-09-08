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Заволодіння аеропортом «Одеса»: суд арештував бізнесмена Кауфмана із заставою в 268 мільйонів
23:18 07.09.2023 |
7 вересня ВАКС обрав запобіжний захід бізнесмену Борису Кауфману, який є одним з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння міжнародним аеропортом "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.
Про це повідомляє пресслужба САП.
Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 268,4 млн грн застави.
Термін дії запобіжного заходу спливає 29 жовтня.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура не називає прізвища підозрюваного, проте за даними Центру протидії корупції, йдеться про одеського бізнесмена Бориса Кауфмана, якого вважають одним із організаторів схеми.
29 серпня правоохоронці повідомили про підозру у заволодінні майновим комплексом стратегічного об'єкту - КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності 5 особам.
Серед них колишній Одеський міський голова, його заступник, керівник одного з ТОВ та 2 відомих в регіоні бізнесмени.
Слідство встановило, що у 2011 році підозрювані реалізували злочинну схему, в результаті якої аеропорт перейшов з власності територіальної громади у спільну власність міста та так званих приватних інвесторів.
В результаті подальших дій учасників схеми місто повністю втратило будь-який контроль над вказаним об'єктом та не отримувало від його діяльності жодного прибутку.
Натомість, особи які отримали контроль над аеропортом роками привласнювали дохід від його діяльності. Для того аби аеропорт було неможливо повернути у власність міста, усе його майно заставили у банк для отримання кредиту, який не погашали.
Внаслідок таких дій місцевий бюджет отримав понад 2,5 млрд грн збитку.
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