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АНАЛІТИКА

Пентагон проведе аудит військової допомоги Україні

[thumb=left][/thumb]Пентагон планує провести аудит бухгалтерської звітності Збройних сил США щодо військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Breaking Defense.

"Метою даного аудиту є визначення масштабів і наслідків зміни оцінки активів, наданих у рамках президентських повноважень щодо скорочення чисельності особового складу в березні 2023 року", - йдеться в листі управління Пентагону від 5 вересня.

Управління генеральних аудиторів служб дає Міністерствам і службам п'ять днів на те, щоб вибрати відповідальних осіб для відповідей на запитання.

"Ми можемо переглянути цілі в міру проведення аудиту, а також розглянемо пропозиції керівництва щодо додаткових або переглянутих цілей. Ми плануємо провести цю перевірку відповідно до загальноприйнятих стандартів урядового аудиту, розроблених Управлінням урядової звітності", - йдеться в повідомленні.

Аудит проводять у той час, коли на Капітолійському пагорбі розгорається політична боротьба щодо бюджету і того, чи повинні американські долари і зброя продовжувати надходити до Києва.

Станом на 29 серпня, за словами представника Міністерства оборони США підполковника Гаррона Гарна (Garron Garn), на Україні залишалося приблизно 5,75 млрд доларів. Ця цифра була зменшена на 175 млн доларів, коли адміністрація Джо Байдена оголосила про новий пакет озброєнь, призначений для України.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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