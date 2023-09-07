Фінансові новини
- |
- 07.09.23
- |
- 22:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
США передадуть Україні 190 бронеавтомобілів
20:18 07.09.2023 |
Сполучені Штати надішлють Україні 190 броньованих машин із посиленим протимінним захистом класу MRAP.
Про це, як пише "Європейська правда", у Twitter повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, опублікувавши спільне фото із виконувачкою обов'язків заступника Держсекретаря Вікторією Нуланд та колегами з Держдепу.
За її словами, бронеавтомобілі MRAP надійдуть українським прикордонникам та поліції, які отримають змогу захищати мирних жителів.
"США нададуть 190 автомобілів MRAP, щоб дати змогу хоробрим українським правоохоронцям захищати мирних жителів - особливо тих, хто перебуває поблизу лінії фронту", - зазначила вона.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленського попросили ветувати закон про е-декларування. Петиція набрала підписи
|Таємне е-декларування. Хтось має понести політичну відповідальність за дивну позицію «слуг народу»
|США оголосили про новий пакет військової допомоги з боєприпасами зі збідненим ураном
|США оголошують про нову допомогу Україні на загальну суму понад 1 млрд $ - Блінкен
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В ua-offshore рассказали об особенностях регистрации оффшоров в Уэльсе
У РУБРИЦІ
|США передадуть Україні 190 бронеавтомобілів
|NYT: США незабаром передадуть Україні нову партію касетних снарядів
|НАБУ повідомило про підозру Коломойському
|США вперше передають Україні конфісковані кошти підсанкційних олігархів РФ
|Новий міністр оборони пообіцяв провести аудит роботи
|Зеленського попросили ветувати закон про е-декларування. Петиція набрала підписи
Бізнес
|Китай створить державний фонд на $40 мільярдів для розвитку індустрії мікросхем, – ЗМІ
|Redmi Note 12 Turbo на Snapdragon 7+ Gen 2 отримав звання найпотужнішого у світі смартфона середнього класу
|OnePlus Ace 2 Pro став найпродуктивнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu
|Steam у серпні: українська мова обійшла італійську, Windows 11 майже 40%, RTX 3060 за крок до першого місця
|Apple вирішила випускати iPhone 15 з роз'ємом USB-C, - Bloomberg
|Ракета SpaceX стартувала на орбіту із супутниками американської системи попередження про ракетний напад
|Маск полегшив поширення роспропаганди у мережі X (Twitter) - ЄС