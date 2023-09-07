США передадуть Україні 190 бронеавтомобілів

Сполучені Штати надішлють Україні 190 броньованих машин із посиленим протимінним захистом класу MRAP.

Про це, як пише "Європейська правда", у Twitter повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, опублікувавши спільне фото із виконувачкою обов'язків заступника Держсекретаря Вікторією Нуланд та колегами з Держдепу.

За її словами, бронеавтомобілі MRAP надійдуть українським прикордонникам та поліції, які отримають змогу захищати мирних жителів.

"США нададуть 190 автомобілів MRAP, щоб дати змогу хоробрим українським правоохоронцям захищати мирних жителів - особливо тих, хто перебуває поблизу лінії фронту", - зазначила вона.