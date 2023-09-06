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Україна отримає 150 дронів від французької компанії Delair
22:28 06.09.2023 |
Французька компанія Delair, яка займається виробництвом безпілотних літальних апаратів, передасть Україні 150 дронів.
Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написав міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.
"Компанія Delair та її генеральний директор є конкретним прикладом відданості Франції підтримці Україні: понад 150 дронів, обраних Україною, профінансованих Францією і вже доставлених", - зазначив він.
При цьому міністр не вказав, які саме моделі дронів отримає Україна.
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