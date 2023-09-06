Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський поговорив із прем'єркою Данії про нову військову допомогу для України

 

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен обговорили в Києві новий, 12 пакет підтримки у сфері оборони.

"У Данії триває тренування наших українських пілотів для F-16. В українських військових завдання - якнайшвидше підготувати необхідну інфраструктуру в нашій країні. І це одне з ключових завдань, які мають наразі виконати сили оборони", - сказав він на пресконференції після зустрічі.

За словами Зеленського, "обговорюємо розширення наших можливостей тренування, прискорення реальної інтеграції сучасних винищувачів у захист країни".

"Україна вдячна за передане обладнання з розмінування, за підготовку українських фахівців. У нас є домовленості про локалізацію виробництв машин розмінування. Я сьогодні теж порушував це питання з прем'єр-міністром Данії. Може, ми зможемо попрацювати в цьому напрямі і з данськими компаніями", - сказав Зеленський.

Звісно, зазначив він, Україна запрошує Данію і данські компанії взяти участь у Форумі оборонних індустрій, "який ми готуємо на цю осінь".

Зеленський зауважив, що "наша інфраструктура, насамперед продовольчий експорт, морські порти України, також зазнають постійних ударів. І ми обговорили, що ми ще можемо зробити, щоб їх захистити. Захистити наші порти, захистити можливість нашого коридору життя, коридору зернового працювати".

Президент "вдячний Данії за реальну, дієву увагу до нашої Миколаївської області, насамперед міста Миколаїв. Вдячний за реалізовані проєкти".

"9 вересня саме в Миколаєві буде відкрито офіс посольства Данії в Україні. Це надзвичайно важливий приклад, реально зразок того, як солідарність здатна працювати заради відновлення життя, захисту людей", - зазначив він.
Ключові теги: Данія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2856
  0,0329
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2038  0,08 0,22 37,9385  0,04 0,11
EUR 40,0669  0,13 0,33 41,0681  0,16 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес