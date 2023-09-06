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Блінкен відзначив прогрес контрнаступу, обіцяє підтримку на тривалу перспективу
14:47 06.09.2023 |
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон бачить прогрес українського контрнаступу, і Штати подбають про те, щоб Україна і зараз, і в довгостроковій перспективі мала необхідну допомогу.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час спільного з главою МЗС України підходу до преси у Києві.
Ентоні Блінкен нагадав, що під час кожного візиту в Україну за час повномасштабної війни вражений хоробрістю і стійкістю українців.
"Я тут передусім для того, щоби продемонструвати нашу тверду підтримку України. Ми бачили хороший прогрес у контрнаступі. Ми хочемо подбати про те, щоб в України було те, що їй необхідно не лише для успішного контрнаступу, але й у довгостроковій перспективі, щоби вона мала хороші важелі стримування, сильні оборонні спроможності, щоби агресія не повторилася", - заявив він.
Держсекретар додав, що США також співпрацюватимуть з партнерами для того, щоб допомогти Україні відбудовуватися і ставати сильною економікою та сильною демократією.
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен та прем'єрка Данії Метте Фредеріксен прибули до Києва вранці 6 серпня, за кілька годин після завершення російської ракетної атаки на столицю.
Метте Фредеріксен знову відвідала Бучу, а після того виступила у Верховній Раді.
Ентоні Блінкен разом з главою МЗС України вшанував полеглих українських воїнів на Берковецькому кладовищі. У рамках візиту заплановані його зустрічі з президентом і прем'єр-міністром України.
За інформацією Reuters, держсекретар перебуватиме в Україні два дні.
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