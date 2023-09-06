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Британія передає Україні розвідувальні машини Scimitar
09:57 06.09.2023 |
Британія передає Україні броньовані розвідувальні машини Scimitar, після їх підготовки фахівцями компанії RBSL.
Як пише Мілітарний, про це повідомляє офіційний Twitter-акаунт компанії.
Фахівці компанії RBSL відправились в Європу для допомоги військовослужбовцям британської армії у підготовці розвідувальних машин Scimitar Mk.2 до відправки в Україну.
Підходящі машини пройдуть ремонт та підготовку до транспортування. Передача Scimitar Mk.2 відбувається зі складу підрозділів британської армії, які зараз розміщені в Європі.
Підготовка 23 броньованих розвідувальних машин буде завершена протягом 32 днів.
Як повідомляв "Мілітарний" раніше, Міністерство енергетики спільно з підприємствами паливно-енергетичного комплексу України закупили для бригади "Сталевий кордон" бронетранспортери M113.
Гусеничні БТР вже допомагають прикордонникам знищувати російських окупантів. Їх також використовують для медичної евакуації.
Scimitar Mk.2
Версія Mk.2 створювалась за досвідом війни в Іраку й Афганістані, та була модернізована для проведення бойової розвідки в урбанізованих районах, де можливе використання саморобних вибухових пристроїв.
Машина отримала нові сидіння для екіпажу, за допомогою яких є можливість нейтралізації сильних вібрацій під час підриву на міні.
Нова система зв'язку та позиціювання, полегшена ходова частина, система кондиціонування повітря, збільшенні паливні баки, а також нові гусениці DST 414 Cook Defense Systems які покращили дальність і плавність ходу.
Над баштою встановлена система радіоелектронних перешкод iIED для протидії СВП, а також квадрокоптерам.
Броня машини була посилена додатковими модулями Plasan, а також решіткою, для протидії ручним гранатометам.
Озброєння машини залишилось незмінним - 30-мм RARDEN гармата без стабілізації.
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