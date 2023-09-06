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Німеччина відправила Україні 26 тисяч пострілів 40 мм
09:48 06.09.2023 |
Уряд Німеччини відправив українських військовим декілька десятків тисяч пострілів 40 мм.
На сайті уряду ФРН розповіли, що у новому пакеті відправили 26 880 цих боєприпасів. В цілому вже передали 134 592 пострілів 40 мм.
Ці боєприпаси призначені для автоматичних гранатометів, які західні союзники передають Україні.
Як повідомляє Мілітарний, до нового пакету увійшли патрони до стрілецької зброї.
Також Німеччина займається посиленням логістики. Україні відправили 32 вантажівки Zetros, нові тягачі MAN HX 81 та 4 автомобілі для українських прикордонників.
В цілому німецький автовиробник Mercedes-Benz Special Trucks поставив міністерству оборони України 188 вантажівок Zetros підвищеної прохідності.
Як йдеться у пресрелізі компанії, вантажівки потужністю до 476 кінських сил потрібні українській армії для військової підтримки та логістичних завдань.
Компанія також зазначила, що Mercedes-Benz Special Trucks надає міністерству оборони України широкий спектр послуг, пов'язаних з цими автомобілями.
Уточнюють, що ще до отримання Zetros водії пройшли навчальні курси та виїжджали на завдання на нових безкапотних автомобілях.
Кошти на закупівлю автомобілів надійшли в рамках підтримки уряду Німеччини, яку спільно курують і реалізують міністерства закордонних справ та оборони країни.
У новому пакеті також йде один мостоукладальник Biber, який несе та розгортає міст на переправі через річки, протитанкові рови та інші перешкоди.
Нагадаємо, нещодавно Україна отримала від Німеччини 35-мм снаряди з нової виробничої лінії до зенітних установок Gepard.
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