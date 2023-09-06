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Джеймі Даймон
Німеччина викупила у Швеції 200 ракет IRIS-T малого радіуса дії для поставок в Україну
23:45 05.09.2023 |
Німеччина передає Україні зенітно-ракетні комплекси IRIS-T SLS малого радіуса дії. Частину ракет для них було викуплено у Швеції.
За інформацію Janes, Німеччина змогла придбати у Швеції для України 200 ракетних перехоплювачів. Сума угоди не уточнюється. Перед поставками зенітні ракети проходять ремонт на заводах німецької компанії Diehl Defense.
Система протиповітряної оборони IRIS-T SLS призначена для знищення безпілотних літальних апаратів, літаків, вертольотів і крилатих ракет. За різними даними, максимальна дальність пуску становить 12 км або 25 км, а висота - 8 км, що істотно менше, якщо порівняти з IRIS-T SLM (40 км за дальністю і 20 км за висотою).
На сайті німецького уряду зазначено, що Німеччина передала Збройним Силам України дві пускові установки IRIS-T SLS. На черзі - ще 22 одиниці. Водночас кількість ракет не уточнюють.
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