Німеччина викупила у Швеції 200 ракет IRIS-T малого радіуса дії для поставок в Україну

Німеччина передає Україні зенітно-ракетні комплекси IRIS-T SLS малого радіуса дії. Частину ракет для них було викуплено у Швеції.

За інформацію Janes, Німеччина змогла придбати у Швеції для України 200 ракетних перехоплювачів. Сума угоди не уточнюється. Перед поставками зенітні ракети проходять ремонт на заводах німецької компанії Diehl Defense.

Система протиповітряної оборони IRIS-T SLS призначена для знищення безпілотних літальних апаратів, літаків, вертольотів і крилатих ракет. За різними даними, максимальна дальність пуску становить 12 км або 25 км, а висота - 8 км, що істотно менше, якщо порівняти з IRIS-T SLM (40 км за дальністю і 20 км за висотою).

На сайті німецького уряду зазначено, що Німеччина передала Збройним Силам України дві пускові установки IRIS-T SLS. На черзі - ще 22 одиниці. Водночас кількість ракет не уточнюють.