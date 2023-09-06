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Українські захисники отримали ще 170 дронів від «Сталевого фронту»
23:36 05.09.2023 |
Компанія "Укртелеком" закупила і передала військовим ще 170 дронів спеціального призначення від імені "Сталевого фронту Ріната Ахметова". Безпілотники від надійних українських виробників відправилися у різні підрозділи Сил оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
"Зараз кожен робить все можливе для перемоги. Це демонструє згуртованість нашої країни. І підтримка наших воїнів українськими компаніями потрібна і важлива. Ми вдячні "Укртелекому" та "Сталевому фронту Ріната Ахметова" за допомогу", - прокоментував подію представник Сил оборони України.
Раніше "Укртелеком" вже передавав ЗСУ кілька партій інших БПЛА: Лелек, Валькірій, Mavic-ів тощо. Загалом допомога компанії перевищила 65 млн грн.
"З початку повномасштабної війни "Укртелеком" вже передав захисникам України допомогу на 65 млн грн. Це і безпілотники, медикаменти, апаратно-програмні комплекси бойового управління, корпоративні автомобілі і багато іншого. Сьогодні ми з гордістю і великою повагою передаємо Силам оборони партію дронів спеціального призначення. Допомога українського бізнесу ЗСУ дуже важлива, бо саме разом ми наближаємо нашу перемогу над ворогом", - розповів генеральний директор "Укртелекому" Юрій Курмаз.
Наразі лавах ЗСУ захищають українську землю понад 350 співробітників "Укртелекому".
Нагадаємо, "Сталевий фронт Ріната Ахметова" - спільна ініціатива з допомоги ЗСУ всіх підприємств бізнесмена. З початку великої війни Рінат Ахметов спрямував на допомогу військовим і цивільним українцям понад 6 млрд грн.
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