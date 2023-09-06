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Зеленський змінить керівника Полтавської області
17:48 05.09.2023 |
Кабінет міністрів схвалив проєкт указу президента про призначення Філіпа Проніна головою Полтавської обласної державної адміністрації.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок, 5 вересня, повідомляє пресслужба Кабміну.
Філіп Пронін із 2017 року працює в АРМА, з 2020 року - на посаді заступника голови Нацагентства.
У період з 2010 по 2017 роки працював у Державній службі фінансового моніторингу, з 2008 по 2010 роки працював в українському офісі компанії KPMG.
Як повідомлялося, у грудні 2021 року президент Володимир Зеленський призначив Дмитра Луніна виконувачем обов'язків голови Полтавської ОДА замість Олега Синегубова, якого президент перед цим призначив головою Харківської ОДА.
До цього Лунін був першим заступником голови Полтавської ОДА.
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