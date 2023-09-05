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ВАКС зменшив заставу як альтернативу арешту для ексголови Верховного суду Князєва
14:48 05.09.2023 |
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зменшив суму застави з 75 млн грн до 55 млн грн як альтернативи тримання під вартою викритому в хабарництві ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву.
"Клопотання захисника підозрюваного... про зміну запобіжного заходу задовольнити частково. Зменшити розмір застави, визначений підозрюваному...ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 11 липня 2023 року як альтернативний запобіжний захід із 75 млн грн до 55 млн грн. В іншій частині клопотання відмовити", - йдеться в резолютивній частині ухвали суду від 31 серпня 2023 року, оприлюдненої в Єдиному реєстрі судових рішень.
31 серпня ВАКС зменшив суму застави як альтернативу арешту Князєва з 75 млн до 55 млн грн", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ВАКС.
20 липня 2023 року Апеляційна палата ВАКС погодилася з доводами прокурора САП і відмовила в задоволенні апеляційної скарги сторони захисту на рішення ВАКС від 11 липня 2023 року, згідно з яким продовжено строк дії запобіжного заходу Князєву у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 75 млн грн.
16 травня керівник САП повідомив про підозру голові Верховного суду Князєву та адвокату Олегу Горецькому, викритих на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди. Дії зазначених осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.
ВАКС заарештував до 14 липня 2023 року викритого на хабарництві ексочільника Верховного Суду Князєва з альтернативою застави у понад 107 млн грн.
31 травня Апеляційна палата ВАКС залишила чинним запобіжний захід для Князєва у вигляді тримання під вартою, проте знизила розмір альтернативної застави зі 107,3 млн грн до 75 млн грн.
11 липня ВАКС продовжив запобіжний захід до 8 вересня 2023 року.
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