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АНАЛІТИКА

Фінансував війну проти України: СБУ повідомила про підозру російському мільярдеру Фрідману

 

Служба безпеки України повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману, який причетний до фінансування війни проти України.

Як повідомляє пресцентр СБУ, підозру складено за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинені групою осіб за попередньою змовою).

"Наразі підозрюваний переховується від правосуддя за кордоном. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна", - зазначається у повідомленні.

За даним слідства, з початку повномасштабного вторгнення РФ Фрідман профінансував декілька військових заводів країни-агресора на 2 мільярди рублів.

Фінансував війну проти України: СБУ повідомила про підозру російському мільярдеру Фрідману

 

Серед них - "Тульський патронний завод", який виробляє набої, а також "Уральський оптико-механічний завод імені Яламова", де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та вертольотів РФ.

"Для фінансування загарбницьких "проєктів" кремля олігарх використовує активи підконтрольного йому російського фінансово-інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп". Також він задіяв власні бізнесові ресурси для масового розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком "армия россии", яка постачається окупантам на передову", - йдеться у повідомленні.

Разом з цим, Фрідман організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб окупаційних угруповань РФ, які воюють в Україні.

Крім того, страхові компанії Фрідмана взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров'я російських загарбників на фронті.

"Також російський олігарх забезпечив співпрацю власного телекомунікаційного підприємства з ФСБ, що дозволило йому провести підконтрольний спецслужбі РФ мобільний зв'язок в тимчасово окупованих регіонах України", - додали в СБУ.

Як повідомлялося, у серпні Бюро економічної безпеки (БЕБ) вже повідомило про підозру Фрідману у справі про відмивання 100 млн грн через колишній "Альфа-Банк".
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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