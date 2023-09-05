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Рада звільнила Резнікова з посади міністра оборони
14:19 05.09.2023 |
Верховна Рада підтримала звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони.
Відповідне рішення підтримали 327 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
Як повідомлялося, напередодні Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку "на виконання рішення президента Володимира Зеленського".
Водночас у поданій заяві він пояснив своє рішення піти з посади тим, що нібито виконав всі поставлені завдання.
3 вересня Володимир Зеленський заявив про зміну міністра оборони. Він додав, що внесе до парламенту кандидатуру Рустема Умєрова на цю посаду. Зараз він очолює Фонд держмайна, але вже написав заяву про відставку.
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