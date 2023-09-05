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АНАЛІТИКА

Незалежний аудит електронного судочинства завершиться до кінця року - в.о. голови ДСА

14:15 05.09.2023 |

Політика

 

Незалежний зовнішній аудит електронного судочинства завершиться до кінця 2023 року, наразі належно працюють три підсистеми: електронний суд, електронний кабінет і відеоконференцзв'язок, повідомив в.о. голови Державної судової адміністрації (ДСА) Максим Пампура.

"Наразі відбувається технічний аудит, потім буде проведено функціональний аудит. Загалом аудит відбувається чотири місяці. В кінці вересня завершиться перший його етап, потім буде другий, який із нашої точки зору і з точки зору міжнародних партнерів дасть змогу критично поставитися до того, що доцільно доробити, а що необхідно робити наново", - сказав в. о. голови ДСА в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Пампура додав, що нині у належний спосіб працюють три підсистеми: електронний суд, електронний кабінет і відеоконференцзв'язок.

Як повідомлялося раніше, у лютому 2023 року голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик виступив за необхідність проведення незалежного зовнішнього аудиту електронного судочинства. "У Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі наразі працюють окремі модулі. На запровадження електронного судочинства було витрачено значні кошти", - сказав Усик.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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