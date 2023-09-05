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Підготовлений до другого читання законопроєкт про відновлення декларування передбачає закритість реєстру ще на рік - нардеп Юрчишин
14:00 05.09.2023 |
Підготовлений до другого читання законопроєкт про відновлення декларування для чиновників (№9534) передбачає закритість реєстру декларацій ще на один рік, повідомив перший заступник голови комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").
"Сьогодні (5 вересня - ІФ-У) парламент голосуватиме за законопроєкт №9534 про відновлення декларування в другому читанні. Найбільший ризик законопроєкту - закритість реєстру декларацій ще на один рік. Народні депутати, очевидно, бояться наважитись показати свої статки, набуті за час повномасштабної війни. Більшість аргументів за закритий реєстр - це маніпуляція, мета якої - відтягнути якомога далі момент, коли доведеться звітувати за відпустки в Дубаї та нові маєтки на Печерську", - написав Юрчишин у фейсбуці у вівторок.
Водночас він зазначив, що всі слушні аргументи щодо безпеки декларантів уже враховано в законопроєкті. За його словами, йдеться про те, що військові, "крім ВЛК і ТЦК" (військово-лікарська комісія і територіальний центр комплектування - ІФ-У), полонені, громадяни на тимчасово окупованих територіях не повинні подавати декларації до закінчення воєнного стану або деокупації території.
Нардеп також наголосив, що за відкритий реєстр декларацій виступає абсолютна більшість суспільства, зокрема військові, а також міжнародні партнери України з країн "Великої сімки" (G7).
"Голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна (фракція "Слуга народу" - ІФ-У) окремо винесе на голосування в залі свою поправку №371 про негайне відкриття реєстру. Я підтримаю цю поправку і закликаю всіх народних депутатів, яким нема що приховувати, зробити те саме", - додав Юрчишин.
Як повідомлялося, у меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування EFF ухвалення закону про відновлення декларування є структурним маяком із терміном виконання наприкінці липня. Відповідний законопроєкт №9534 Верховна Рада ухвалила в першому читанні 27 липня.
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