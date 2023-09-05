Генпрокурор про ініціативу прирівняти корупцію до держзради: НАБУ і САП не повинні втратити і частини того, що в них є

Дієздатність антикорупційних органів України слід лише зміцнювати, вони не можуть втратити і частини того, що в них є і чого вони домоглися, вважає генеральний прокурор Андрій Костін.

"Я не хотів би відповідати на запитання про те, яким чином може розвиватися кримінально-процесуальне законодавство, якщо це питання переходить у політичну площину", - сказав Костін на конференції "4 роки ВАКС: досягнення і виклики" у вівторок, коментуючи ініціативу президента України Володимира Зеленського прирівняти корупцію у воєнний час до державної зради.

"На мій погляд, ані Національне антикорупційне бюро України, ані Спеціалізована антикорупційна прокуратура не можуть втратити і частини того, що в них є і чого вони досягли. Їхню дієздатність працювати ще ефективніше ми маємо лише підтримувати", - зазначив генпрокурор.

За його словами, сприйняття людьми корупції ширше, ніж юридична складова корупції, суспільство сприймає як корупцію будь-які протиправні дії поліцейських, прикордонників, інших представників органів влади.

"Тому намагання залучити якомога більше органів до здійснення такої діяльності - протидії всім цим проявам - і є моїм обов'язком як генерального прокурора. Дати можливість, щоб кожен орган досудового розслідування міг ефективно виконувати свою роботу", - сказав Костін.

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28.08.23 Ідея з подвійним дном. Навіщо Зеленський вирішив прирівняти корупцію до держзради

Якби Зеленський справді хотів посилити боротьбу з корупцією під час війни, то свій законопроект він запропонував би ще у квітні, як відповідь на петицію, і він би вже давно був прийнятий, набув чинності та працював.



Водночас він додав, що "будь-які пропозиції щодо змін до Кримінального процесуального кодексу мають насамперед відповідати кримінальній політиці держави, повинні мати підтримку з боку парламенту та президента".

За словами генпрокурора, необхідно зробити ефективнішою роботу всієї системи органів правопорядку, включно з антикорупційною складовою.

"Будь-яка ідея має обговорюватися. Це обговорення має бути відкритим, професійним, для того, щоб рішення, які ухвалює законодавець, були на користь розвитку нашої країни", - підсумував Костін.