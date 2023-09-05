Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Генпрокурор про ініціативу прирівняти корупцію до держзради: НАБУ і САП не повинні втратити і частини того, що в них є

11:54 05.09.2023 |

Політика

 

Дієздатність антикорупційних органів України слід лише зміцнювати, вони не можуть втратити і частини того, що в них є і чого вони домоглися, вважає генеральний прокурор Андрій Костін.

"Я не хотів би відповідати на запитання про те, яким чином може розвиватися кримінально-процесуальне законодавство, якщо це питання переходить у політичну площину", - сказав Костін на конференції "4 роки ВАКС: досягнення і виклики" у вівторок, коментуючи ініціативу президента України Володимира Зеленського прирівняти корупцію у воєнний час до державної зради.

"На мій погляд, ані Національне антикорупційне бюро України, ані Спеціалізована антикорупційна прокуратура не можуть втратити і частини того, що в них є і чого вони досягли. Їхню дієздатність працювати ще ефективніше ми маємо лише підтримувати", - зазначив генпрокурор.

За його словами, сприйняття людьми корупції ширше, ніж юридична складова корупції, суспільство сприймає як корупцію будь-які протиправні дії поліцейських, прикордонників, інших представників органів влади.

"Тому намагання залучити якомога більше органів до здійснення такої діяльності - протидії всім цим проявам - і є моїм обов'язком як генерального прокурора. Дати можливість, щоб кожен орган досудового розслідування міг ефективно виконувати свою роботу", - сказав Костін.

Стаття на тему:

28.08.23 Ідея з подвійним дном. Навіщо Зеленський вирішив прирівняти корупцію до держзради
Якби Зеленський справді хотів посилити боротьбу з корупцією під час війни, то свій законопроект він запропонував би ще у квітні, як відповідь на петицію, і він би вже давно був прийнятий, набув чинності та працював.

Водночас він додав, що "будь-які пропозиції щодо змін до Кримінального процесуального кодексу мають насамперед відповідати кримінальній політиці держави, повинні мати підтримку з боку парламенту та президента".

За словами генпрокурора, необхідно зробити ефективнішою роботу всієї системи органів правопорядку, включно з антикорупційною складовою.

"Будь-яка ідея має обговорюватися. Це обговорення має бути відкритим, професійним, для того, щоб рішення, які ухвалює законодавець, були на користь розвитку нашої країни", - підсумував Костін.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2527
  0,2450
 0,62

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1224  0,10 0,27 37,8979  0,11 0,30
EUR 40,1990  0,15 0,37 41,2300  0,16 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес